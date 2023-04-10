В Харькове на Пасху закрыли все кладбища

Для избежания провокаций со стороны врага и, чтобы обезопасить жителей от ракетных атак 16 апреля, на Пасху, в Харькове для посещений закрыли все городские кладбища.

Об этом сообщает Харьковский городской совет со ссылкой на КП «Ритуал».

Кроме того, для обеспечения порядка во время пасхальных и поминальных дней, а также недопущения нарушений правил на территории харьковских кладбищ будут патрулировать полицейские.