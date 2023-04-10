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В Харькове на Пасху закрыли все кладбища

Общество 14:50   10.04.2023
Виктория Яковенко
В Харькове на Пасху закрыли все кладбища Фото: Харьковский городской совет

Для избежания провокаций со стороны врага и, чтобы обезопасить жителей от ракетных атак 16 апреля, на Пасху, в Харькове для посещений закрыли все городские кладбища.

Об этом сообщает Харьковский городской совет со ссылкой на КП «Ритуал».

Кроме того, для обеспечения порядка во время пасхальных и поминальных дней, а также недопущения нарушений правил на территории харьковских кладбищ будут патрулировать полицейские.

Читайте также: Более 750 кладбищ запретили посещать на Харьковщине. ХОВА опубликовала список

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 14:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для избежания провокаций со стороны врага и, чтобы обезопасить жителей от ракетных атак 16 апреля, на Пасху, в Харькове для посещений закрыли все городские кладбища.".