В Харькове на Пасху закрыли все кладбища
Фото: Харьковский городской совет
Для избежания провокаций со стороны врага и, чтобы обезопасить жителей от ракетных атак 16 апреля, на Пасху, в Харькове для посещений закрыли все городские кладбища.
Об этом сообщает Харьковский городской совет со ссылкой на КП «Ритуал».
Кроме того, для обеспечения порядка во время пасхальных и поминальных дней, а также недопущения нарушений правил на территории харьковских кладбищ будут патрулировать полицейские.
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для избежания провокаций со стороны врага и, чтобы обезопасить жителей от ракетных атак 16 апреля, на Пасху, в Харькове для посещений закрыли все городские кладбища.".