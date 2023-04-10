У Харкові на Великдень закрили всі кладовища

Для уникнення провокацій з боку ворога та для того, щоб убезпечити мешканців від ракетних атак 16 квітня, на Великдень, у Харкові для відвідувань закрили усі міські кладовища.

Про це повідомляє Харківська міська рада з посиланням на КП «Ритуал». Крім того, для забезпечення порядку під час великодніх та поминальних днів, а також недопущення порушень правил на території харківських кладовищ патрулюватимуть поліцейські.