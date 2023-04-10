У Харкові на Великдень закрили всі кладовища
Фото: Харківська міська рада
Для уникнення провокацій з боку ворога та для того, щоб убезпечити мешканців від ракетних атак 16 квітня, на Великдень, у Харкові для відвідувань закрили усі міські кладовища.
Про це повідомляє Харківська міська рада з посиланням на КП «Ритуал». Крім того, для забезпечення порядку під час великодніх та поминальних днів, а також недопущення порушень правил на території харківських кладовищ патрулюватимуть поліцейські.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для уникнення провокацій з боку ворога та для того, щоб убезпечити мешканців від ракетних атак 16 квітня, на Великдень, у Харкові для відвідувань закрили усі міські кладовища.".