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Масштабна ДТП сталася на Харківщині – винуватець був напідпитку (фото)

Події 11:28   10.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Масштабна ДТП сталася на Харківщині – винуватець був напідпитку (фото)

ДТП сталася напередодні, близько 17:40, у Змієві.

“Водій Peugeot здійснив зіткнення з Renault Megane, який відкинуло в електроопору. Після чого Peugeot зіштовхнувся з припаркованим автомобілем ВАЗ-2108, який відкинуло на ще один припаркований ВАЗ-2101“, – пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Аварія на Харківщині

Винуватець ДТП, як виявилося, був напідпитку. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, уточнили у поліції.

Аварія на Харківщині

Щодо 38-річного водія Peugeot працівники відділу поліції склали протоколи за ст. 124 та ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення“, – резюмували копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 11:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася напередодні, близько 17:40, у Змієві.".