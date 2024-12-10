Масштабна ДТП сталася на Харківщині – винуватець був напідпитку (фото)

ДТП сталася напередодні, близько 17:40, у Змієві.

“Водій Peugeot здійснив зіткнення з Renault Megane, який відкинуло в електроопору. Після чого Peugeot зіштовхнувся з припаркованим автомобілем ВАЗ-2108, який відкинуло на ще один припаркований ВАЗ-2101“, – пишуть в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Винуватець ДТП, як виявилося, був напідпитку. Внаслідок аварії ніхто не постраждав, уточнили у поліції.

“Щодо 38-річного водія Peugeot працівники відділу поліції склали протоколи за ст. 124 та ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення“, – резюмували копи.