Харків’янина, що втік із країни, врятував кіт – хлопець мало не замерз у горах

28-річний хлопець утік із України до Румунії, проте провалився у гірську ущелину, глибиною 400 метрів на півночі Марамуреша, пишуть рятувальники Salvamont Maramures.

Журналістка Europa FM Mica Svab розповіла подробиці втечі українця. Як виявилося, він із Харкова, кордон перетинав разом із пухнастим супутником – котом.

“Знаходився 11 днів у дорозі! Весь цей час його кошеня, сховане на грудях, дарувало йому тепло і надію”, – написала Mica Svab.

Також рятувальники повідомили, що хлопець отримав гіпотермію – в ущелині він провів близько 12 години. Коли рятувальники евакуювали хлопця – у куртці знайшли кошеня, якого той увесь час притискав до грудей. Лікарі вважають, що саме пухнастий допоміг горе-втікачу не замерзнути в горах.

Відео: Salvamont Maramures

Відомо, що вночі температура опустилася до -10 градусів. А через сніг евакуювати хлопця на гелікоптері не вдалося – рятувальники вирушили за ним пішки. Наразі українець перебуває у румунській лікарні.