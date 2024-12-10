Live
  • Вт 10.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.85

Бежавшего из страны харьковчанина спас кот – парень чуть не замерз в горах

Общество 10:03   10.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Бежавшего из страны харьковчанина спас кот – парень чуть не замерз в горах Фото: Salvamont Maramures

28-летней парень бежал из Украины в Румынию, однако провалился в горное ущелье, глубиной 400 метров на севере Марамуреша, пишут спасатели Salvamont Maramures.

Журналистка «Europa FM» Mica Svab рассказала подробности побега украинца. Как оказалось, он из Харькова, границу пересекал вместе с пушистым спутником – котом.

«Находился 11 дней в дороге! Все это время его котенок, спрятанный на груди, дарил ему тепло и надежду», – написала Mica Svab.

Фото: Salvamont Maramures

Также спасатели сообщили, что у парня была гипотермия – в ущелье он провел около 12 часов. Когда спасатели эвакуировали парня – в куртке нашли котенка, которого тот все это время прижимал к груди. Врачи считают, что именно пушистый помог горе-беглецу не замерзнуть в горах.

Известно, что ночью температура опустилась до -10 градусов. А из-за снега эвакуировать парня на вертолете не удалось – спасатели отправились за ним пешком. На данный момент украинец находится в румынской больнице.

Читайте также: Дождь с мокрым снегом. Какой будет погода 10 декабря в Харькове и области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Есть ли у россиян шансы дойти до Харькова, объяснил командир из «Ахиллеса»
Есть ли у россиян шансы дойти до Харькова, объяснил командир из «Ахиллеса»
09.12.2024, 09:58
Новости Харькова — главное за 10.12: ночная угроза ударов КАБами, атаки врага
Новости Харькова — главное за 10.12: ночная угроза ударов КАБами, атаки врага
10.12.2024, 08:46
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
Родители просили: елку украсили в центре города на Харьковщине – Зеленский
09.12.2024, 20:31
Бежавшего из страны харьковчанина спас кот – парень чуть не замерз в горах
Бежавшего из страны харьковчанина спас кот – парень чуть не замерз в горах
10.12.2024, 10:03
Второй день подряд неизвестные взрывают вход в отделение полиции в Харькове
Второй день подряд неизвестные взрывают вход в отделение полиции в Харькове
09.12.2024, 18:04
Синегубов: пятеро пострадавших в Лозовском районе, был ракетный удар
Синегубов: пятеро пострадавших в Лозовском районе, был ракетный удар
10.12.2024, 10:17

Новости по теме:

18:34
Оплата – больной вопрос. Врач из Харькова сравнил работу в Украине и Германии
16:07
Подорвал жену петардой. В Чехии будут судить украинского мигранта
20:57
Литва лишила Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата, — СМИ
12:43
В Харькове будут бегать в поддержку беженцев

Вы читали новость: «Бежавшего из страны харьковчанина спас кот – парень чуть не замерз в горах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 10:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летней парень бежал из Украины в Румынию, однако провалился в горное ущелье, глубиной 400 метров на севере Марамуреша, пишут спасатели Salvamont Maramures.".