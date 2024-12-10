Бежавшего из страны харьковчанина спас кот – парень чуть не замерз в горах

28-летней парень бежал из Украины в Румынию, однако провалился в горное ущелье, глубиной 400 метров на севере Марамуреша, пишут спасатели Salvamont Maramures.

Журналистка «Europa FM» Mica Svab рассказала подробности побега украинца. Как оказалось, он из Харькова, границу пересекал вместе с пушистым спутником – котом.

«Находился 11 дней в дороге! Все это время его котенок, спрятанный на груди, дарил ему тепло и надежду», – написала Mica Svab.

Также спасатели сообщили, что у парня была гипотермия – в ущелье он провел около 12 часов. Когда спасатели эвакуировали парня – в куртке нашли котенка, которого тот все это время прижимал к груди. Врачи считают, что именно пушистый помог горе-беглецу не замерзнуть в горах.

Известно, что ночью температура опустилась до -10 градусов. А из-за снега эвакуировать парня на вертолете не удалось – спасатели отправились за ним пешком. На данный момент украинец находится в румынской больнице.