Бежавшего из страны харьковчанина спас кот – парень чуть не замерз в горах
28-летней парень бежал из Украины в Румынию, однако провалился в горное ущелье, глубиной 400 метров на севере Марамуреша, пишут спасатели Salvamont Maramures.
Журналистка «Europa FM» Mica Svab рассказала подробности побега украинца. Как оказалось, он из Харькова, границу пересекал вместе с пушистым спутником – котом.
«Находился 11 дней в дороге! Все это время его котенок, спрятанный на груди, дарил ему тепло и надежду», – написала Mica Svab.
Также спасатели сообщили, что у парня была гипотермия – в ущелье он провел около 12 часов. Когда спасатели эвакуировали парня – в куртке нашли котенка, которого тот все это время прижимал к груди. Врачи считают, что именно пушистый помог горе-беглецу не замерзнуть в горах.
Известно, что ночью температура опустилась до -10 градусов. А из-за снега эвакуировать парня на вертолете не удалось – спасатели отправились за ним пешком. На данный момент украинец находится в румынской больнице.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: беженец, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 10:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28-летней парень бежал из Украины в Румынию, однако провалился в горное ущелье, глубиной 400 метров на севере Марамуреша, пишут спасатели Salvamont Maramures.".