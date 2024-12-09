Дождь с мокрым снегом. Какой будет погода 10 декабря в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 10 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Дождь, местами с мокрым снегом. Местами гололедица. 💧❄️
На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем от 1° мороза❄️ до 4° тепла.
По городу: Дождь, местами с мокрым снегом 🌧🌨. На дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью около 0°, днем 1 — 3° тепла.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 19:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".