Дождь с мокрым снегом. Какой будет погода 10 декабря в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 10 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Дождь, местами с мокрым снегом. Местами гололедица. 💧❄️

На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем ​​от 1° мороза❄️ до 4° тепла.

По городу: Дождь, местами с мокрым снегом 🌧🌨. На дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер восточный⬅️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​1 — 3° тепла.