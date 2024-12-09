Дощ із мокрим снігом. Якою буде погода 10 грудня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 10 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Дощ🌧, місцями з мокрим снігом🌨. Місцями ожеледь. 💧❄️

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 2° морозу❄️ до 3° тепла, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.

По місту: Дощ, місцями з мокрим снігом🌧🌨. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 1 – 3° тепла.