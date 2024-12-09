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Дощ із мокрим снігом. Якою буде погода 10 грудня у Харкові та області

Погода 19:31   09.12.2024
Оксана Якушко
Дощ із мокрим снігом. Якою буде погода 10 грудня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 10 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Дощ🌧, місцями з мокрим снігом🌨.  Місцями ожеледь. 💧❄️

На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 2° морозу❄️ до 3° тепла, вдень від 1° морозу❄️ до 4° тепла.

По місту: Дощ, місцями з мокрим снігом🌧🌨. На дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер східний⬅️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 1 – 3° тепла.

Читайте також: Прогноз погоди у Харкові та області на 9 грудня: буде ожеледь і туман

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 19:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".