Прогноз погоди у Харкові та області на 9 грудня: буде ожеледь і туман

Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на найближчу добу.

За даними синоптиків, 9 грудня у Харкові продовжить “підморожувати” вночі й танути вдень. У результаті на дорогах і тротуарах буде слизько.

У Харкові 9 грудня буде хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вночі 0 – 2 ° морозу, вдень 1 – 3 ° тепла.

В області також не очікують істотних опадів, вночі місцями буде туман, а на дорогах – ожеледиця. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень – від 1° морозу до 4° тепла.