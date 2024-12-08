Прогноз погоди у Харкові та області на 9 грудня: буде ожеледь і туман
Фото: Василь Голосний
Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на найближчу добу.
За даними синоптиків, 9 грудня у Харкові продовжить “підморожувати” вночі й танути вдень. У результаті на дорогах і тротуарах буде слизько.
У Харкові 9 грудня буде хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вночі 0 – 2 ° морозу, вдень 1 – 3 ° тепла.
В області також не очікують істотних опадів, вночі місцями буде туман, а на дорогах – ожеледиця. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень – від 1° морозу до 4° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 21:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на найближчу добу".