Прогноз погоды в Харькове и области на 9 декабря: будет гололед и туман
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки.
По данным синоптиков, 9 декабря в Харькове продолжит «подмораживать» ночью и таять днем. В результате на дорогах и тротуарах будет скользко. Ситуацию для водителей дополнительно усложнит туман. Правда, и гололед, и туман, по оценкам гидрометцентра, будут «слабыми».
В Харькове 9 декабря ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0 — 2° мороза, днем 1 — 3° тепла.
В области также не ожидают существенных осадков, ночью местами будет туман, а на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем — от 1° мороза до 4° тепла.
Читайте также: Погода в Харькове: Гидрометцентр предупредил об опасности
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: погода, прогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове и области на 9 декабря: будет гололед и туман»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 21:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки".