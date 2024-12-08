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Прогноз погоды в Харькове и области на 9 декабря: будет гололед и туман

Погода 21:15   08.12.2024
Оксана Горун
Прогноз погоды в Харькове и области на 9 декабря: будет гололед и туман Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки.

По данным синоптиков, 9 декабря в Харькове продолжит «подмораживать» ночью и таять днем. В результате на дорогах и тротуарах будет скользко. Ситуацию для водителей дополнительно усложнит туман. Правда, и гололед, и туман, по оценкам гидрометцентра, будут «слабыми».

В Харькове 9 декабря ожидается облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0 — 2° мороза, днем ​​1 — 3° тепла.

В области также не ожидают существенных осадков, ночью местами будет туман, а на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла; днем — от 1° мороза до 4° тепла.

Читайте также: Погода в Харькове: Гидрометцентр предупредил об опасности

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 21:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на ближайшие сутки".