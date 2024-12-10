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Масштабное ДТП произошло на Харьковщине – виновник был пьяный (фото)

Происшествия 11:28   10.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Масштабное ДТП произошло на Харьковщине – виновник был пьяный (фото)

ДТП произошло накануне, около 17:40, в Змиеве.

«Водитель Peugeot совершил столкновение с Renault Megane, которого отбросило в электроопору. После этого Peugeot столкнулся с припаркованным автомобилем ВАЗ-2108, который отбросило на еще один припаркованный ВАЗ-2101», – пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Авария на Харьковщине

Виновник ДТП, как оказалось, был навеселе. Вследствие аварии никто не пострадал, уточнили в полиции.

Авария на Харьковщине

«В отношении 38-летнего водителя Peugeot сотрудники отдела полиции составили протоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях», – резюмировали копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 11:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло накануне, около 17:40, в Змиеве.".