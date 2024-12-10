Масштабное ДТП произошло на Харьковщине – виновник был пьяный (фото)

ДТП произошло накануне, около 17:40, в Змиеве.

«Водитель Peugeot совершил столкновение с Renault Megane, которого отбросило в электроопору. После этого Peugeot столкнулся с припаркованным автомобилем ВАЗ-2108, который отбросило на еще один припаркованный ВАЗ-2101», – пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Виновник ДТП, как оказалось, был навеселе. Вследствие аварии никто не пострадал, уточнили в полиции.

«В отношении 38-летнего водителя Peugeot сотрудники отдела полиции составили протоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях», – резюмировали копы.