Масштабное ДТП произошло на Харьковщине – виновник был пьяный (фото)
ДТП произошло накануне, около 17:40, в Змиеве.
«Водитель Peugeot совершил столкновение с Renault Megane, которого отбросило в электроопору. После этого Peugeot столкнулся с припаркованным автомобилем ВАЗ-2108, который отбросило на еще один припаркованный ВАЗ-2101», – пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
Виновник ДТП, как оказалось, был навеселе. Вследствие аварии никто не пострадал, уточнили в полиции.
«В отношении 38-летнего водителя Peugeot сотрудники отдела полиции составили протоколы по ст. 124 и ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях», – резюмировали копы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, ДТП, пьяный водитель, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 11:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло накануне, около 17:40, в Змиеве.".