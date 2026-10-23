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У Харкові патрульні розшукали зухвалих водіїв Mazda, BMW та Mercedes

Події 18:25   23.10.2026
Тетяна Литвіна
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У Харкові патрульні розшукали зухвалих водіїв Mazda, BMW та Mercedes

Патрульні поліцейські в Харкові розшукали за відео в соцмережах водіїв, які зухвало порушили ПДР. Їх притягнули до відповідальності, повідомили у Патрульній поліції Харківської області. 

До відповідальності притягнули водіїв автомобілів Mazda, BMW, Mitsubishi, Toyota та Mercedes. На них було складено належні адміністративні матеріали.

Підставою для пошуків цих водіїв стали відео в інтернеті, на яких вони порушують ПДР, ставлячи під загрозу не лише своє життя, а й безпеку інших учасників руху.

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Нагадаємо, близько 80 пакунків з наркотиками виявили у перехожого патрульні Харкова. Слідчі затримали чоловіка, вилучили речовини для експертизи та порушили кримінальне провадження за ст. 307 КК.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 18:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні поліцейські в Харкові розшукали за відео в соцмережах водіїв, які зухвало порушили ПДР. Їх притягнули до відповідальності.".