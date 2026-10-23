У Харкові патрульні розшукали зухвалих водіїв Mazda, BMW та Mercedes
Патрульні поліцейські в Харкові розшукали за відео в соцмережах водіїв, які зухвало порушили ПДР. Їх притягнули до відповідальності, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.
До відповідальності притягнули водіїв автомобілів Mazda, BMW, Mitsubishi, Toyota та Mercedes. На них було складено належні адміністративні матеріали.
Підставою для пошуків цих водіїв стали відео в інтернеті, на яких вони порушують ПДР, ставлячи під загрозу не лише своє життя, а й безпеку інших учасників руху.
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Нагадаємо, близько 80 пакунків з наркотиками виявили у перехожого патрульні Харкова. Слідчі затримали чоловіка, вилучили речовини для експертизи та порушили кримінальне провадження за ст. 307 КК.