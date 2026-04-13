Live

«Сливал» в соцсети места вручения повесток — 5 лет получил житель Харьковщины

Происшествия 20:55   13.04.2026
В Харьковской области суд вынес приговор жителю Солоницевки, который в WhatsApp сообщал места и время, где вручают повестки, сообщает Харьковский областной ТЦК и СП.

Преступник руководил группой в мессенжере, где находились около 150 человек. В чате он систематически сообщал о местах и ​​времени вручения повесток, что позволяло этим мужчинам избегать призыва.

Следствие установило, что распространение этой информации препятствовало комплектованию подразделений. Противоправные действия жителя Солоницевки фактически играли в пользу российской оккупационной армии. Однако, осознавая это, он все равно продолжал поступать также.

На заседании Дергачевского районного суда обвиняемый признал свою вину.

Суд назначил ему наказание – 5 лет лишения свободы. Но мужчину освободили от отбывания приговора испытательным сроком в 2 года.

Автор: Оксана Якушко
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Сливал» в соцсети места вручения повесток — 5 лет получил житель Харьковщины», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
