«Сливал» в соцсети места вручения повесток — 5 лет получил житель Харьковщины

В Харьковской области суд вынес приговор жителю Солоницевки, который в WhatsApp сообщал места и время, где вручают повестки, сообщает Харьковский областной ТЦК и СП.

Преступник руководил группой в мессенжере, где находились около 150 человек. В чате он систематически сообщал о местах и ​​времени вручения повесток, что позволяло этим мужчинам избегать призыва.

Следствие установило, что распространение этой информации препятствовало комплектованию подразделений. Противоправные действия жителя Солоницевки фактически играли в пользу российской оккупационной армии. Однако, осознавая это, он все равно продолжал поступать также.

На заседании Дергачевского районного суда обвиняемый признал свою вину.

Суд назначил ему наказание – 5 лет лишения свободы. Но мужчину освободили от отбывания приговора испытательным сроком в 2 года.