«Сливал» в соцсети места вручения повесток — 5 лет получил житель Харьковщины
В Харьковской области суд вынес приговор жителю Солоницевки, который в WhatsApp сообщал места и время, где вручают повестки, сообщает Харьковский областной ТЦК и СП.
Преступник руководил группой в мессенжере, где находились около 150 человек. В чате он систематически сообщал о местах и времени вручения повесток, что позволяло этим мужчинам избегать призыва.
Следствие установило, что распространение этой информации препятствовало комплектованию подразделений. Противоправные действия жителя Солоницевки фактически играли в пользу российской оккупационной армии. Однако, осознавая это, он все равно продолжал поступать также.
На заседании Дергачевского районного суда обвиняемый признал свою вину.
Суд назначил ему наказание – 5 лет лишения свободы. Но мужчину освободили от отбывания приговора испытательным сроком в 2 года.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: повестки, соцсети, суд, Харьковский ОТЦК;
Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 20:55;