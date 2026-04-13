«Зливав» місця вручення повісток – 5 років отримав мешканець Харківщини
На Харківщині суд виніс вирок жителю Солоницівки, який у WhatsApp повідомляв місця та час, де вручають повістки, повідомляє Харківський обласний ТЦК і СП.
Злочинець керував групою у месенжері, де перебували близько 150 осіб. У чаті він систематично повідомляв про місця та час вручення повісток, що дозволяло цим чоловікам уникати призову.
Слідство встановило, що поширення цієї інформації перешкоджало комплектуванню підрозділів. Протиправні дії мешканця Солоницівки фактично грали на користь російській окупаційній армії. Однак, цілком це усвідомлюючи, він все одно продовжував неодноразово вчиняти їх.
На засіданні Дергачівського районного суду обвинувачений визнав свою провину.
Суд призначив покарання – 5 років позбавлення волі. Але чоловіка звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 20:55;