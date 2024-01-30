Онлайн-повістки та обмеження для ухилянтів: що в новому законі про мобілізацію

Оновлений законопроєкт про мобілізацію вніс Кабмін у Верховну Раду 30 січня.

Серед основних положень законопроєкту :

1. Строкова служба скасовується. Замість неї вводиться базова – як окрема дисципліна для чоловіків (для жінок – добровільно) у закладах вищої освіти всіх форм власності.

2. Призовний вік знижено з 27 до 25 років.

3. Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не з’явився до ТЦК (зокрема закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин за кордоном), то його:

– Обмежують у праві на виїзд за межі України;

– Обмежують у праві керування транспортним засобом.

– Накладають арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах.

4. Усі громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи представника ДПСУ – у прикордонній зоні та у пунктах пропуску.

5. Повістки приходитимуть також онлайн. Громадяни зобов’язані зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

Як зазначили у Міністерстві оборони, законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, і під час його підготовки були враховані зауваження Генштабу, Кабміну та нардепів.



Інфографіка МОУ