Онлайн-повістки та обмеження для ухилянтів: що в новому законі про мобілізацію
Оновлений законопроєкт про мобілізацію вніс Кабмін у Верховну Раду 30 січня.
Серед основних положень законопроєкту :
1. Строкова служба скасовується. Замість неї вводиться базова – як окрема дисципліна для чоловіків (для жінок – добровільно) у закладах вищої освіти всіх форм власності.
2. Призовний вік знижено з 27 до 25 років.
3. Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не з’явився до ТЦК (зокрема закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин за кордоном), то його:
– Обмежують у праві на виїзд за межі України;
– Обмежують у праві керування транспортним засобом.
– Накладають арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах.
4. Усі громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи представника ДПСУ – у прикордонній зоні та у пунктах пропуску.
5. Повістки приходитимуть також онлайн. Громадяни зобов’язані зареєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста.
Як зазначили у Міністерстві оборони, законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, і під час його підготовки були враховані зауваження Генштабу, Кабміну та нардепів.
Інфографіка МОУ
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ООновлений законопроєкт про мобілізацію вніс Кабмін у Верховну Раду 30 січня.".