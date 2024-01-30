Онлайн-повестки и ограничения для уклонистов: что в новом законе о мобилизации
Обновленный законопроект о мобилизации внес Кабмин в Верховную Раду 30 января.
Среди основных положений законопроекта:
1. Срочная служба отменяется. Вместо нее вводится базовая — как отдельная дисциплина для мужчин (для женщин — добровольно) в учреждениях высшего образования всех форм собственности.
2. Призывной возраст снижен с 27 до 25 лет.
3. Если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК (в частности заграничного дипломатического учреждения Украины, если гражданин за рубежом), то его:
— Ограничивают в праве на выезд за пределы Украины;
— Ограничивают в праве управления транспортным средством.
— Накладывают арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях.
4. Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию представителя ТЦК, полицейского или представителя ГПСУ — в приграничной зоне и в пунктах пропуска.
5. Повестки будут приходить также онлайн. Граждане обязаны зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.
Как отметили в Министерстве обороны, законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, и при его подготовке были учтены замечания Генштаба, Кабмина и нардепов.
Инфографика МОУ
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- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: Верховная Рада, закон, законопроект, изменения, кабмин, мобилизация, повестки;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 21:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный законопроект о мобилизации внес Кабмин в Верховную Раду 30 января.".