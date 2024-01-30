Онлайн-повестки и ограничения для уклонистов: что в новом законе о мобилизации

Обновленный законопроект о мобилизации внес Кабмин в Верховную Раду 30 января.

Среди основных положений законопроекта:

1. Срочная служба отменяется. Вместо нее вводится базовая — как отдельная дисциплина для мужчин (для женщин — добровольно) в учреждениях высшего образования всех форм собственности.

2. Призывной возраст снижен с 27 до 25 лет.

3. Если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК (в частности заграничного дипломатического учреждения Украины, если гражданин за рубежом), то его:

— Ограничивают в праве на выезд за пределы Украины;

— Ограничивают в праве управления транспортным средством.

— Накладывают арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях.

4. Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию представителя ТЦК, полицейского или представителя ГПСУ — в приграничной зоне и в пунктах пропуска.

5. Повестки будут приходить также онлайн. Граждане обязаны зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

Как отметили в Министерстве обороны, законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, и при его подготовке были учтены замечания Генштаба, Кабмина и нардепов.



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