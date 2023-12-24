Повісток у Дії не буде ніколи – Федоров

Повісток у застосунку “Дія” не буде ніколи, заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Про це він написав у телеграмі.

“Наступного року буде мільйон дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так“, – наголосив Федоров.