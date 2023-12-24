Live
  • Нд 24.12.2023
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

Повісток у Дії не буде ніколи – Федоров

Політика 10:52   24.12.2023
Олена Нагорна
Повісток у Дії не буде ніколи – Федоров

Повісток у застосунку “Дія” не буде ніколи, заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Про це він написав у телеграмі.

Наступного року буде мільйон дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так“, – наголосив Федоров.

Читайте також: Військові запропонували мобілізувати ще пів мільйона українців – Зеленський

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
24.12.2023, 08:24
Наслідки обстрілів Куп’янщини, де поранені люди, показала прокуратура (фото)
Наслідки обстрілів Куп’янщини, де поранені люди, показала прокуратура (фото)
24.12.2023, 12:02
Негода та обстріли: скільки абонентів на Харківщині залишилося без світла
Негода та обстріли: скільки абонентів на Харківщині залишилося без світла
24.12.2023, 11:42
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
23.12.2023, 20:50
У Харкові рецидивіст викрав авто під приводом тест-драйву
У Харкові рецидивіст викрав авто під приводом тест-драйву
24.12.2023, 11:14
Повісток у Дії не буде ніколи – Федоров
Повісток у Дії не буде ніколи – Федоров
24.12.2023, 10:52

Новини за темою:

12:13
У «Дії» можна знайти «пункти незламності»: як послуга працює на Харківщині
15:56
Харків’яни можуть отримати до 500 тисяч гривень на ремонт житла
22:34
Мінінфраструктури: єВідновлення – це гроші на дрібні ремонти, не компенсація
16:40
Як харків’янам отримати державну допомогу на ремонт пошкодженого житла
23:24
Програма виплат на відновлення житла запрацює з 10 травня. Подробиці

Ви читали новину: «Повісток у Дії не буде ніколи – Федоров»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 10:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повісток у застосунку “Дія” не буде ніколи, заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.".