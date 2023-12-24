Повісток у Дії не буде ніколи – Федоров
Повісток у застосунку “Дія” не буде ніколи, заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Про це він написав у телеграмі.
“Наступного року буде мільйон дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так“, – наголосив Федоров.
Читайте також: Військові запропонували мобілізувати ще пів мільйона українців – Зеленський
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Україна; Теги: Дія, мобілізація, повестки, федоров;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Повісток у Дії не буде ніколи – Федоров»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 10:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повісток у застосунку “Дія” не буде ніколи, заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.".