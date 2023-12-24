Повесток в «Дії» не будет никогда — Федоров
Фото: Радиотрек
Повесток в приложении «Дія» не будет никогда, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Об этом он написал в Telegram.
«В следующем году будет миллион дронов. Повесток в «Дії» не будет никогда. И только так», — подчеркнул Федоров.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Дія, мобилизация, повестки, федоров;
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 10:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Повесток в приложении «Дія» не будет никогда, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.".