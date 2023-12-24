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Повесток в «Дії» не будет никогда — Федоров

Политика 10:52   24.12.2023
Елена Нагорная
Повесток в «Дії» не будет никогда — Федоров Фото: Радиотрек

Повесток в приложении «Дія» не будет никогда, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Об этом он написал в Telegram.

«В следующем году будет миллион дронов. Повесток в «Дії» не будет никогда. И только так», — подчеркнул Федоров.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 10:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Повесток в приложении «Дія» не будет никогда, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.".