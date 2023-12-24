Повесток в «Дії» не будет никогда — Федоров

Повесток в приложении «Дія» не будет никогда, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Об этом он написал в Telegram.

«В следующем году будет миллион дронов. Повесток в «Дії» не будет никогда. И только так», — подчеркнул Федоров.