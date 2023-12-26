«Раді будь-якому способу» – Залужний про електронні повістки
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що радіє будь-якому способу мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів.
«Точно цю пропозицію робив не Генеральний штаб, і не ЗСУ тому, що у нас навіть немає такої можливості, щоб оцінити видачі повісток таким способом. Раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це добре», – сказав Залужний під час брифінгу 26 грудня.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: армия, генштаб, Залужный, ЗСУ, повестки, способ, электронные;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 17:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що радіє будь-якому способу мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів.".