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«Раді будь-якому способу» – Залужний про електронні повістки

Суспільство 17:37   26.12.2023
Вікторія Яковенко
«Раді будь-якому способу» – Залужний про електронні повістки

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що радіє будь-якому способу мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів.

«Точно цю пропозицію робив не Генеральний штаб, і не ЗСУ тому, що у нас навіть немає такої можливості, щоб оцінити видачі повісток таким способом. Раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це добре», – сказав Залужний під час брифінгу 26 грудня.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 17:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що радіє будь-якому способу мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів.".