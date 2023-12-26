«Рады любому способу» — Залужный об электронных повестках

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что радуется любому способу мобилизации, который обеспечит армию пополнением резервов.

«Точно это предложение делал не Генеральный штаб, и не ВСУ, потому что у нас даже нет такой возможности, чтобы оценить выдачи повесток таким способом. Рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то иным образом, тоже это хорошо», — сказал Залужный во время брифинга 26 декабря.