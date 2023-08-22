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Повідомляли, де вручають повістки: у Харкові піде під суд власник ТГ-каналу

Суспільство 12:23   22.08.2023
Вікторія Яковенко
Повідомляли, де вручають повістки: у Харкові піде під суд власник ТГ-каналу Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові викрили 41-річного власника Телеграм-каналу, який повідомляв про місця роздачі повісток.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік створив Телеграм-канал після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«У публікаціях, розміщених адміністраторами каналу, містились дані щодо місць знаходження співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, повідомлялась інформація про час фактичного проведення мобілізаційних заходів. Пости супроводжувались фотографіями і відео, на яких зображені військовослужбовці ТЦК та СП», – додали правоохоронці.

Поширення повідомлень про місця видачі повісток створювало передумови для того, щоб військовозобов’язані могли уникнути призову.

«Крім того, дії обвинуваченого призводили до зростання напруження в суспільстві і завдавали шкоди авторитету ЗСУ», – зазначили в прокуратурі.

Чоловіка обвинувачують за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили 41-річного власника Телеграм-каналу, який повідомляв про місця роздачі повісток.".