Повідомляли, де вручають повістки: у Харкові піде під суд власник ТГ-каналу
У Харкові викрили 41-річного власника Телеграм-каналу, який повідомляв про місця роздачі повісток.
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік створив Телеграм-канал після початку повномасштабного вторгнення РФ.
«У публікаціях, розміщених адміністраторами каналу, містились дані щодо місць знаходження співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, повідомлялась інформація про час фактичного проведення мобілізаційних заходів. Пости супроводжувались фотографіями і відео, на яких зображені військовослужбовці ТЦК та СП», – додали правоохоронці.
Поширення повідомлень про місця видачі повісток створювало передумови для того, щоб військовозобов’язані могли уникнути призову.
«Крім того, дії обвинуваченого призводили до зростання напруження в суспільстві і завдавали шкоди авторитету ЗСУ», – зазначили в прокуратурі.
Чоловіка обвинувачують за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2023 в 12:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили 41-річного власника Телеграм-каналу, який повідомляв про місця роздачі повісток.".