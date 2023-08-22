Сообщали, где вручают повестки: в Харькове пойдет под суд владелец ТГ-канала
В Харькове разоблачили 41-летнего владельца телеграмм-канала, который сообщал о местах раздачи повесток.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина создал телеграмм-канал после начала полномасштабного вторжения РФ.
«В публикациях, размещенных администраторами канала, содержались данные о местах нахождения сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, сообщалась информация о времени фактического проведения мобилизационных мероприятий. Посты сопровождались фотографиями и видео, на которых изображены военнослужащие ТЦК и СП», — добавили правоохранители.
Распространение сообщений о местах выдачи повесток создавало предпосылки для того, чтобы военнообязанные могли избежать призыва.
«Кроме того, действия обвиняемого приводили к росту напряжения в обществе и наносили ущерб авторитету ВСУ», — отметили в прокуратуре.
Мужчину обвиняют по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенный группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2023 в 12:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили 41-летнего владельца телеграмм-канала, который сообщал о местах раздачи повесток.".