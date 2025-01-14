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«Важный шаг к обеспечению инклюзивности»: Терехов сообщил, что отправит Чехия

Общество 09:46   14.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Важный шаг к обеспечению инклюзивности»: Терехов сообщил, что отправит Чехия Фото: Игорь Терехов/Telegram

В этом году Харьков будет отмечать 20-летие сотрудничества с городом-побратимом Брно, отметил мэр Игорь Терехов.

Он рассказал, что встретился с городской головой Брно Маркетой Ваньковой – вспоминали, как началась война и, чем Чехия тогда помогла Харькову.

«Госпожа Маркета поделилась воспоминаниями, как из Брно в первые дни войны отправляли в Харьков лекарства. Однако довезти их до нас тогда было очень тяжело, ведь Россия обстреливала город буквально ежеминутно. И я тоже вспомнил это время. Мука – казалось бы, такая простая вещь, но даже ее к нам никто не хотел везти. Перевозчики соглашались довозить только в Полтаву. И мы сами отнимали его оттуда», – поделился Терехов.

В то же время, успели обсудить и новую помощь для города. В частности, чешские партнеры передадут Харькову 20 троллейбусов «Шкода».

«Эти троллейбусы отвечают современным стандартам и требованиям; они низкопольные, в хорошем техническом состоянии, а также оборудованы платформами для людей с инвалидностью. Это важный шаг к обеспечению инклюзивности городского транспорта, что делает его удобным и доступным для всех жителей», – отметил городской голова.

Терехов в Чехии
Фото: Игорь Терехов/Telegram

Он также напомнил, что ранее уже получили от Чехии шесть трамваев.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 09:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В этом году Харьков будет отмечать 20-летие сотрудничества с городом-побратимом Брно, отметил мэр Игорь Терехов.".