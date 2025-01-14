“Важливий крок до забезпечення інклюзивності”: Терехов про допомогу від Чехії
Цього року Харків відзначатиме 20-річчя співпраці з містом-побратимом Брно, зазначив мер Ігор Терехов.
Він розповів, що зустрівся з міською головою Брно Маркетою Ваньковою – згадували, як почалася війна і, чим Чехія тоді допомогла Харкову.
“Пані Маркета поділилася спогадами, як із Брно у перші дні війни відправляли до Харкова ліки. Проте довезти їх до нас тоді було дуже важко, адже Росія обстрілювала місто буквально щохвилини. І я теж згадав той час. Борошно — здавалося б, така проста річ, але навіть його до нас ніхто не хотів везти. Перевізники погоджувалися довозити тільки до Полтави. І ми самі забирали його звідти”, – поділився Терехов.
Водночас встигли обговорити і нову допомогу для міста. Зокрема, чеські партнери передадуть Харкову 20 тролейбусів “Шкода”.
“Ці тролейбуси відповідають сучасним стандартам та вимогам; вони низькопідлогові, у гарному технічному стані, а також обладнані платформами для людей з інвалідністю. Це важливий крок до забезпечення інклюзивності міського транспорту, який робить його зручним і доступним для всіх мешканців“, – зазначив міський голова.
Він також нагадав, що раніше вже отримали від Чехії шість трамваїв.
Читайте також: Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Транспорт, Харків; Теги: терехов, транспорт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Важливий крок до забезпечення інклюзивності”: Терехов про допомогу від Чехії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 09:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього року Харків відзначатиме 20-річчя співпраці з містом-побратимом Брно, зазначив мер Ігор Терехов.".