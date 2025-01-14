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“Важливий крок до забезпечення інклюзивності”: Терехов про допомогу від Чехії

Суспільство 09:46   14.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Важливий крок до забезпечення інклюзивності”: Терехов про допомогу від Чехії Фото: Ігор Терехов/Telegram

Цього року Харків відзначатиме 20-річчя співпраці з містом-побратимом Брно, зазначив мер Ігор Терехов.

Він розповів, що зустрівся з міською головою Брно Маркетою Ваньковою – згадували, як почалася війна і, чим Чехія тоді допомогла Харкову.

Пані Маркета поділилася спогадами, як із Брно у перші дні війни відправляли до Харкова ліки. Проте довезти їх до нас тоді було дуже важко, адже Росія обстрілювала місто буквально щохвилини. І я теж згадав той час. Борошно — здавалося б, така проста річ, але навіть його до нас ніхто не хотів везти. Перевізники  погоджувалися довозити тільки до Полтави. І ми самі забирали його звідти”, – поділився Терехов.

Водночас встигли обговорити і нову допомогу для міста. Зокрема, чеські партнери передадуть Харкову 20 тролейбусів “Шкода”.

Ці тролейбуси відповідають сучасним стандартам та вимогам; вони  низькопідлогові, у гарному технічному стані, а також обладнані платформами для людей з інвалідністю. Це важливий крок до забезпечення інклюзивності міського транспорту, який робить його зручним і доступним для всіх мешканців“, – зазначив міський голова.

Терехов у Чехії
Фото: Ігор Терехов/Telegram

Він також нагадав, що раніше вже отримали від Чехії шість трамваїв.

Читайте також: Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 09:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього року Харків відзначатиме 20-річчя співпраці з містом-побратимом Брно, зазначив мер Ігор Терехов.".