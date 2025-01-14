“Важливий крок до забезпечення інклюзивності”: Терехов про допомогу від Чехії

Цього року Харків відзначатиме 20-річчя співпраці з містом-побратимом Брно, зазначив мер Ігор Терехов.

Він розповів, що зустрівся з міською головою Брно Маркетою Ваньковою – згадували, як почалася війна і, чим Чехія тоді допомогла Харкову.

“Пані Маркета поділилася спогадами, як із Брно у перші дні війни відправляли до Харкова ліки. Проте довезти їх до нас тоді було дуже важко, адже Росія обстрілювала місто буквально щохвилини. І я теж згадав той час. Борошно — здавалося б, така проста річ, але навіть його до нас ніхто не хотів везти. Перевізники погоджувалися довозити тільки до Полтави. І ми самі забирали його звідти”, – поділився Терехов.

Водночас встигли обговорити і нову допомогу для міста. Зокрема, чеські партнери передадуть Харкову 20 тролейбусів “Шкода”.

“Ці тролейбуси відповідають сучасним стандартам та вимогам; вони низькопідлогові, у гарному технічному стані, а також обладнані платформами для людей з інвалідністю. Це важливий крок до забезпечення інклюзивності міського транспорту, який робить його зручним і доступним для всіх мешканців“, – зазначив міський голова.

Він також нагадав, що раніше вже отримали від Чехії шість трамваїв.