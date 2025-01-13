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Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова

Транспорт 17:27   13.01.2025
Оксана Якушко
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова Фото: Харківська міськрада

Трамваї №27 не ходитимуть завтра, 14 січня, 9:00 до 15:30 вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського.

Тимчасова зупинка руху пов’язана з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

На цей час трамвай №27 ходитиме наступним маршрутом:

Розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 17:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамваї №27 не ходитимуть завтра, 14 січня, 9:00 до 15:30 вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського.".