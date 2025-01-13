Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова

Трамваї №27 не ходитимуть завтра, 14 січня, 9:00 до 15:30 вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського.

Тимчасова зупинка руху пов’язана з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

На цей час трамвай №27 ходитиме наступним маршрутом:

Розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».