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Трамваи завтра не будут ходить в одном из районов Харькова

Транспорт 17:27   13.01.2025
Оксана Якушко
Трамваи завтра не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: Харьковский горсовет

Трамваи №27 не будут ходить завтра, 14 января, 9:00 до 15:30, по ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского.

Временная остановка движения связана с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В то время трамвай №27 будет ходить по следующему маршруту:

Разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – площадь Конституции – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 17:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамваи №27 не будут ходить завтра, 14 января, 9:00 до 15:30, по ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского.".