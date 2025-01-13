Трамваи завтра не будут ходить в одном из районов Харькова

Трамваи №27 не будут ходить завтра, 14 января, 9:00 до 15:30, по ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского.

Временная остановка движения связана с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В то время трамвай №27 будет ходить по следующему маршруту:

Разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – площадь Конституции – площадь Павловская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».