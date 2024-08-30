«Спекуляция»: цены на подземные школы в Харькове и области сравнили в ХОВА

О спекуляции в медиа на теме стоимости строительства защитных сооружений в учебных заведениях Харьковщины заявили в ХОВА.

В официальном сообщении областной военной администрации подчеркнули: стоимость укрытия зависит от количества участников учебного процесса, сложности технологического процесса, условий строительства, например, наличия грунтовых вод.

В ХОВА отметили, что все тендеры публично рассматривают на рабочей группе «Прозрачность и подотчетность» и привели примеры стоимости укрытий в Харькове и области, определив цену на одного участника учебного процесса:

По Харькову:

Харьковский лицей №124

— Вместимость: 540 участников

— 💰 Стоимость: 150 млн грн

— 💸 Стоимость на одного участника образовательного процесса: 277 778 грн

Харьковский лицей №107

— Вместимость: 450 участников

— 💰 Стоимость: 96.5 млн грн

— 💸 Стоимость на одного участника образовательного процесса: 214 411 грн

Харьковский лицей №138

— Вместимость: 450 участников

— 💰 Стоимость: 98.7 млн грн

— 💸 Стоимость на одного участника образовательного процесса: 219 407 грн

Отметим, что все три школы находятся на Салтовке, о планах построить там укрытия в мэрии не сообщали. Как уточнила МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, указанные проекты мэрия подавала через систему DREAM и получила на них государственное финансирование в размере 345,2 миллиона гривен. 27 августа директор департамента образования горсовета Ольга Деменко сообщала, что 345 миллионов, которые передала ХОВА Харькову из выделенных для Харьковщины Кабмином дополнительных 2 миллиардов гривен на защитные сооружения в учебных заведениях, пойдут на строительство трех новых подземных школ в трех районах Харькова.

По области:

Малиновский опорный лицей №1 (реализуется с марта 2024 года)

— Вместимость: 478 участников

— 💰 Стоимость: 94.5 млн грн

— 🤑 Стоимость на одного участника образовательного процесса: 197 655 грн

Козиевский лицей

— Вместимость: 330 участников (в процессе подготовки)

— 💰 Стоимость: 72.1 млн грн

— 🤑Стоимость на одного участника образовательного процесса: 218 561 грн

Ранее ОО «Харьковский антикоррупционный центр» обратила внимание на ожидаемую стоимость строительства противорадиационного укрытия в лицее №4 в городе Балаклея — 96 миллионов гривен. Антикоррупционеры отмечали, что это защитное сооружение в пересчете на одного ученика будет стоить больше, чем в Харькове и в ряде населенных пунктов области, например, в Краснопавловке Лозовского района. Также меньшую цену в пересчете на школьника активисты нашли на Киевщине, в городе Вишневое.

Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. До конца года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года.