«Спекуляция»: цены на подземные школы в Харькове и области сравнили в ХОВА
О спекуляции в медиа на теме стоимости строительства защитных сооружений в учебных заведениях Харьковщины заявили в ХОВА.
В официальном сообщении областной военной администрации подчеркнули: стоимость укрытия зависит от количества участников учебного процесса, сложности технологического процесса, условий строительства, например, наличия грунтовых вод.
В ХОВА отметили, что все тендеры публично рассматривают на рабочей группе «Прозрачность и подотчетность» и привели примеры стоимости укрытий в Харькове и области, определив цену на одного участника учебного процесса:
По Харькову:
Харьковский лицей №124
— Вместимость: 540 участников
— 💰 Стоимость: 150 млн грн
— 💸 Стоимость на одного участника образовательного процесса: 277 778 грн
Харьковский лицей №107
— Вместимость: 450 участников
— 💰 Стоимость: 96.5 млн грн
— 💸 Стоимость на одного участника образовательного процесса: 214 411 грн
Харьковский лицей №138
— Вместимость: 450 участников
— 💰 Стоимость: 98.7 млн грн
— 💸 Стоимость на одного участника образовательного процесса: 219 407 грн
Отметим, что все три школы находятся на Салтовке, о планах построить там укрытия в мэрии не сообщали. Как уточнила МГ «Объектив» пресс-секретарь начальника ХОВА Елена Шаповал, указанные проекты мэрия подавала через систему DREAM и получила на них государственное финансирование в размере 345,2 миллиона гривен. 27 августа директор департамента образования горсовета Ольга Деменко сообщала, что 345 миллионов, которые передала ХОВА Харькову из выделенных для Харьковщины Кабмином дополнительных 2 миллиардов гривен на защитные сооружения в учебных заведениях, пойдут на строительство трех новых подземных школ в трех районах Харькова.
По области:
Малиновский опорный лицей №1 (реализуется с марта 2024 года)
— Вместимость: 478 участников
— 💰 Стоимость: 94.5 млн грн
— 🤑 Стоимость на одного участника образовательного процесса: 197 655 грн
Козиевский лицей
— Вместимость: 330 участников (в процессе подготовки)
— 💰 Стоимость: 72.1 млн грн
— 🤑Стоимость на одного участника образовательного процесса: 218 561 грн
Ранее ОО «Харьковский антикоррупционный центр» обратила внимание на ожидаемую стоимость строительства противорадиационного укрытия в лицее №4 в городе Балаклея — 96 миллионов гривен. Антикоррупционеры отмечали, что это защитное сооружение в пересчете на одного ученика будет стоить больше, чем в Харькове и в ряде населенных пунктов области, например, в Краснопавловке Лозовского района. Также меньшую цену в пересчете на школьника активисты нашли на Киевщине, в городе Вишневое.
Напомним, 13 мая на территории гимназии №88 в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине поземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». С 1 сентября в две смены там будут учиться 900 школьников, среди них более 200 первоклассников. До конца года в Харькове планируют возвести еще три подземные школы. Одну из них построят на улице Академика Богомольца, 15. Защитное сооружение будет стоить 69,99 миллиона гривен, а сдать его должны до 20 декабря 2024 года.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: подземные школы, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 13:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О спекуляции в медиа на теме стоимости строительства защитных сооружений в учебных заведениях Харьковщины заявили в ХОВА.".