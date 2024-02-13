Работа в Харькове: озеленителей, трактористов, водителей ждут в саду Шевченко

Администрация Центрального парка ищет сотрудников для сада им. Тараса Шевченко.

На работу в сад имени Тараса Шевченко нужен:

— подсобный рабочий

— уборщик территорий

— озеленитель

— водитель автотранспорта

— тракторист

— слесарь-сантехник

— электрик на участке

КП «Центральный парк» предлагает:

— официальное трудоустройство

— полный социальный пакет

— своевременную выплату заработной платы.

За деталями обращаться в отдел кадров Центрального парка по телефону 057 725 27 81