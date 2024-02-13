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Работа в Харькове: озеленителей, трактористов, водителей ждут в саду Шевченко

Общество 17:49   13.02.2024
Оксана Якушко
Работа в Харькове: озеленителей, трактористов, водителей ждут в саду Шевченко

Администрация Центрального парка ищет сотрудников для сада им. Тараса Шевченко.

На работу в сад имени Тараса Шевченко нужен:

— подсобный рабочий
— уборщик территорий
— озеленитель
— водитель автотранспорта
— тракторист
— слесарь-сантехник
— электрик на участке

КП «Центральный парк» предлагает:

— официальное трудоустройство
— полный социальный пакет
— своевременную выплату заработной платы.

За деталями обращаться в отдел кадров Центрального парка по телефону 057 725 27 81

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 17:49;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Администрация Центрального парка ищет сотрудников для сада им. Тараса Шевченко.".