Работа в Харькове: озеленителей, трактористов, водителей ждут в саду Шевченко
Администрация Центрального парка ищет сотрудников для сада им. Тараса Шевченко.
На работу в сад имени Тараса Шевченко нужен:
— подсобный рабочий
— уборщик территорий
— озеленитель
— водитель автотранспорта
— тракторист
— слесарь-сантехник
— электрик на участке
КП «Центральный парк» предлагает:
— официальное трудоустройство
— полный социальный пакет
— своевременную выплату заработной платы.
За деталями обращаться в отдел кадров Центрального парка по телефону 057 725 27 81
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансия, зарплата, работа, робота, сад имени Шевченка, соцпакет, Харьков, центральный парк;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2024 в 17:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Администрация Центрального парка ищет сотрудников для сада им. Тараса Шевченко.".