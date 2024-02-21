На работу в Харькове приглашают трактористов, слесарей, токарей и дворников

«Харківблагоустрій» сообщил, что имеет вакансии и приглашает на работу.

Коммунальному предприятию нужны мастера дворники и в Холодногорский, Основянский и Слободской районы.

Звонить по номерам 066-800-20-28 с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.

Также нужны трактористы, слесари и токари, звонить по телефону 050-401-51-13 с 9 до 16 часов.