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На работу в Харькове приглашают трактористов, слесарей, токарей и дворников

Общество 17:14   21.02.2024
Оксана Якушко
На работу в Харькове приглашают трактористов, слесарей, токарей и дворников

«Харківблагоустрій» сообщил, что имеет вакансии и приглашает на работу.

Коммунальному предприятию нужны мастера дворники и в Холодногорский, Основянский и Слободской районы.

Звонить по номерам 066-800-20-28 с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.

Также нужны трактористы, слесари и токари, звонить по телефону 050-401-51-13 с 9 до 16 часов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 17:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харківблагоустрій» сообщил, что имеет вакансии и приглашает на работу.".