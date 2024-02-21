На работу в Харькове приглашают трактористов, слесарей, токарей и дворников
«Харківблагоустрій» сообщил, что имеет вакансии и приглашает на работу.
Коммунальному предприятию нужны мастера дворники и в Холодногорский, Основянский и Слободской районы.
Звонить по номерам 066-800-20-28 с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов.
Также нужны трактористы, слесари и токари, звонить по телефону 050-401-51-13 с 9 до 16 часов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дворник, мастер, работа, робота, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харківблагоустрій» сообщил, что имеет вакансии и приглашает на работу.".