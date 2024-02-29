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Работа в Харькове и области: вакансии от 16 до 30 тысяч гривен

Общество 11:36   29.02.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии от 16 до 30 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 29 февраля в Харьковской области актуальны 1228 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия менеджера (управляющего) по сбыту с зарплатой 30 тысяч гривен. Главный бухгалтер будет иметь 28 тысяч, а производитель работ – 25.

Врач-невропатолог будет зарабатывать 23 тысячи гривен, мастер участка — 22800, электросварщик ручной сварки — 22 тысячи, врач общей практики-семейный врач — 21 тысячу, водитель погрузчика — 20 тысяч, оператор стиральных машин — 16800, а штемпелевщик этикеток – 16700.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте также: На работу в Харькове приглашают трактористов, слесарей, токарей и дворников

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 февраля 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 29 февраля в Харьковской области актуальны 1228 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".