Работа на Харьковщине: все более высокие зарплаты предлагают специалистам

Еженедельный рейтинг вакансий на Харьковщине, опубликованный ХОВА, свидетельствует о росте зарплат, которые предлагают соискателям работодатели.

Если еще год назад на первых позициях рейтинга были предложения работы с зарплатой порядка 20 тысяч гривен, то сейчас максимальное предложение — 60 тысяч. По данным областной Службы занятости, в области актуальны 2487 вакансий.

Так выглядит десятка лучших:

1. Врач-нейрохирург – 60 000 грн.

2. Тракторист – 40 000 грн.

3. Водитель автотранспортных средств – 35 000 грн.

4. Печатник офсетной плоской печати – 34 900 грн.

5. Мастер цеха – 31 000 грн.

6. Главный бухгалтер – 30 500 грн.

7. Оператор станков по программному управлению – 30 000 грн.

8. Инженер-программист – 28 595 грн.

9. Водитель погрузчика – 25 000 грн.

10. Сварщик – 24 900 грн.