Работа на Харьковщине: все более высокие зарплаты предлагают специалистам
Еженедельный рейтинг вакансий на Харьковщине, опубликованный ХОВА, свидетельствует о росте зарплат, которые предлагают соискателям работодатели.
Если еще год назад на первых позициях рейтинга были предложения работы с зарплатой порядка 20 тысяч гривен, то сейчас максимальное предложение — 60 тысяч. По данным областной Службы занятости, в области актуальны 2487 вакансий.
Так выглядит десятка лучших:
1. Врач-нейрохирург – 60 000 грн.
2. Тракторист – 40 000 грн.
3. Водитель автотранспортных средств – 35 000 грн.
4. Печатник офсетной плоской печати – 34 900 грн.
5. Мастер цеха – 31 000 грн.
6. Главный бухгалтер – 30 500 грн.
7. Оператор станков по программному управлению – 30 000 грн.
8. Инженер-программист – 28 595 грн.
9. Водитель погрузчика – 25 000 грн.
10. Сварщик – 24 900 грн.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 11:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еженедельный рейтинг вакансий на Харьковщине, опубликованный ХОВА, свидетельствует о росте зарплат, которые предлагают соискателям работодатели".