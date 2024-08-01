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Работа на Харьковщине: все более высокие зарплаты предлагают специалистам

Общество 11:16   01.08.2024
Оксана Горун
Работа на Харьковщине: все более высокие зарплаты предлагают специалистам

Еженедельный рейтинг вакансий на Харьковщине, опубликованный ХОВА, свидетельствует о росте зарплат, которые предлагают соискателям работодатели.

Если еще год назад на первых позициях рейтинга были предложения работы с зарплатой порядка 20 тысяч гривен, то сейчас максимальное предложение — 60 тысяч. По данным областной Службы занятости, в области актуальны 2487 вакансий.

Так выглядит десятка лучших:

1. Врач-нейрохирург – 60 000 грн.
2. Тракторист – 40 000 грн.
3. Водитель автотранспортных средств – 35 000 грн.
4. Печатник офсетной плоской печати – 34 900 грн.
5. Мастер цеха – 31 000 грн.
6. Главный бухгалтер – 30 500 грн.
7. Оператор станков по программному управлению – 30 000 грн.
8. Инженер-программист – 28 595 грн.
9. Водитель погрузчика – 25 000 грн.
10. Сварщик – 24 900 грн.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еженедельный рейтинг вакансий на Харьковщине, опубликованный ХОВА, свидетельствует о росте зарплат, которые предлагают соискателям работодатели".