Работа в Харькове и области: где готовы платить 40 тысяч и 35 тысяч гривен
2328 вакансий актуальны в Харьковской области на 18 июля, сообщила Областная служба занятости, передает ХОВА.
1. Курьер – 40 000 грн.
2. Водитель автотранспортных средств – 35 000 грн.
3. Печатник офсетной плоской печати – 34 900 грн.
4. Мастер цеха – 31 000 грн.
5. Главный бухгалтер – 30 500 грн.
6. Токарь – 30 000 грн.
7. Врач-стоматолог-терапевт – 29 990 грн.
8. Оператор станков по программному управлению – 29 900 грн.
9. Инженер-программист – 28 595 грн.
10. Начальник отдела – 25 390 грн.
Список актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно посмотреть по ссылке.
По вопросам занятости обращайтесь в телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам:
0800 600 498;
+38 063 847 83 67;
+38 096 055 48 69;
+38 067 728 97 45;
+38 097 970 40 68.
Читайте также: Работа в Харькове и области: опубликованы актуальные вакансии
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансия, Областной центр занятости, работа, робота, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: где готовы платить 40 тысяч и 35 тысяч гривен»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 15:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2328 вакансий актуальны в Харьковской области на 18 июля, сообщила Областная служба занятости, передает ХОВА.".