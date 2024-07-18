Работа в Харькове и области: где готовы платить 40 тысяч и 35 тысяч гривен

2328 вакансий актуальны в Харьковской области на 18 июля, сообщила Областная служба занятости, передает ХОВА.

1. Курьер – 40 000 грн.

2. Водитель автотранспортных средств – 35 000 грн.

3. Печатник офсетной плоской печати – 34 900 грн.

4. Мастер цеха – 31 000 грн.

5. Главный бухгалтер – 30 500 грн.

6. Токарь – 30 000 грн.

7. Врач-стоматолог-терапевт – 29 990 грн.

8. Оператор станков по программному управлению – 29 900 грн.

9. Инженер-программист – 28 595 грн.

10. Начальник отдела – 25 390 грн.

Список актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно посмотреть по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь в телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам:

0800 600 498;

+38 063 847 83 67;

+38 096 055 48 69;

+38 067 728 97 45;

+38 097 970 40 68.