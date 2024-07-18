Робота в Харкові й області: де готові платити 40 тисяч і 35 тисяч гривень

2328 вакансій актуальні у Харківській області на 18 липня, повідомила Обласна служба зайнятості, передає ХОВА.

Кур’єр – 40 000 грн. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн. Друкар офсетного плоского друкування – 34 900 грн. Майстер цеху – 31 000 грн. Головний бухгалтер – 30 500 грн. Токар – 30 000 грн. Лікар-стоматолог-терапевт – 29 990 грн. Оператор верстатів з програмним керуванням – 29 900 грн. Інженер-програміст – 28 595 грн. Начальник відділу – 25 390 грн.

Список актуальних вакансій по Харкові та Харківській області можна переглянути за посиланням.

З питань зайнятості звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами:

0800600498;

+38 063 847 83 67;

+38 096 055 48 69;

+38 067 728 97 45;

+38 097 970 40 68.