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Робота в Харкові й області: де готові платити 40 тисяч і 35 тисяч гривень

Суспільство 15:58   18.07.2024
Оксана Якушко
Робота в Харкові й області: де готові платити 40 тисяч і 35 тисяч гривень

2328 вакансій актуальні у Харківській області на 18 липня, повідомила Обласна служба зайнятості, передає ХОВА.

  1. Кур’єр – 40 000 грн.
  2. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.
  3. Друкар офсетного плоского друкування – 34 900 грн.
  4. Майстер цеху – 31 000 грн.
  5. Головний бухгалтер – 30 500 грн.
  6. Токар – 30 000 грн.
  7. Лікар-стоматолог-терапевт – 29 990 грн.
  8. Оператор верстатів з програмним керуванням – 29 900 грн.
  9. Інженер-програміст – 28 595 грн.
  10. Начальник відділу – 25 390 грн.

Список актуальних вакансій по Харкові та Харківській області можна переглянути за посиланням.

З питань зайнятості звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами:

0800600498;
+38 063 847 83 67;
+38 096 055 48 69;
+38 067 728 97 45;
+38 097 970 40 68.

Читайте також: Робота у Харкові та області: опубліковані актуальні вакансії

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 15:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2328 вакансій актуальні у Харківській області на 18 липня, повідомила Обласна служба зайнятості, передає ХОВА.".