Робота в Харкові й області: де готові платити 40 тисяч і 35 тисяч гривень
2328 вакансій актуальні у Харківській області на 18 липня, повідомила Обласна служба зайнятості, передає ХОВА.
- Кур’єр – 40 000 грн.
- Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.
- Друкар офсетного плоского друкування – 34 900 грн.
- Майстер цеху – 31 000 грн.
- Головний бухгалтер – 30 500 грн.
- Токар – 30 000 грн.
- Лікар-стоматолог-терапевт – 29 990 грн.
- Оператор верстатів з програмним керуванням – 29 900 грн.
- Інженер-програміст – 28 595 грн.
- Начальник відділу – 25 390 грн.
Список актуальних вакансій по Харкові та Харківській області можна переглянути за посиланням.
З питань зайнятості звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами:
0800600498;
+38 063 847 83 67;
+38 096 055 48 69;
+38 067 728 97 45;
+38 097 970 40 68.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 15:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "2328 вакансій актуальні у Харківській області на 18 липня, повідомила Обласна служба зайнятості, передає ХОВА.".