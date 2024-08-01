Робота на Харківщині: дедалі вищі зарплати пропонують фахівцям
Щотижневий рейтинг вакансій на Харківщині, що його опублікувала ХОВА, свідчить про зростання зарплат, які пропонують претендентам роботодавці.
Якщо ще рік тому на перших позиціях рейтингу були пропозиції роботи із зарплатою близько 20 тисяч гривень, то зараз максимальна пропозиція – 60 тисяч. За даними обласної Служби зайнятості, в області є актуальними 2487 вакансій.
Так виглядає десятка найкращих:
1. Лікар-нейрохірург – 60 000 грн.
2. Тракторист – 40 000 грн.
3. Водій автотранспортних засобів – 35 000 грн.
4. Друкар офсетного плоского друкування – 34 900 грн.
5. Майстер цеху – 31 000 грн.
6. Головний бухгалтер – 30 500 грн.
7. Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн.
8. Інженер-програміст – 28 595 грн.
9. Водій навантажувача – 25 000 грн.
10. Зварник – 24 900 грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2024 в 11:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щотижневий рейтинг вакансій на Харківщині, що його опублікувала ХОВА, свідчить про зростання зарплат, які пропонують претендентам роботодавці".