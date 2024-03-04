У Харкові проведуть психологічний тренінг для безробітних
5 березня у Харкові відбудеться тренінг “Ментальне здоров’я” для тих, хто шукає роботу, у тому числі – переселенців.
Про захід повідомив обласний центр зайнятості. Тренінг призначений для безробітних та шукачів роботи, у тому числі ВПО.
“На заході учасники ознайомляться з базовим курсом самодопомоги та первинної підтримки у кризових ситуаціях і Всеукраїнською програмою ментального здоров’я “Ти як?” – повідомили у фейсбуці центру.
Тренінг проходитиме у філії Харківського обласного центру зайнятості, за адресою: вул. Шевченка, 137а. Початок – о 12:00. Докладніше про участь у заході можна дізнатися за тел.: (096) 766 11 89.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: безработные, служба занятости, тренин;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 11:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 березня у Харкові відбудеться тренінг “Ментальне здоров’я” для тих, хто шукає роботу, у тому числі – переселенців".