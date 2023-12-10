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Харків’янам пропонують роботу в суді: зарплата та вимоги

Суспільство 13:49   10.12.2023
Оксана Горун
Харків’янам пропонують роботу в суді: зарплата та вимоги

Господарський суд Харківської області оголосив про пошук співробітників на три посади. Зарплати харків’янам обіцяють від 9750 до 12660 грн.

Працівників судді шукають на посади держслужби категорії “В” (на період дії воєнного стану).

Попрацювати секретарем судового засідання (на декретній ставці) пропонують за 9750 грн на місяць (посадовий оклад – 6500 грн, збільшений з урахуванням постанови Кабміну про оплату праці співробітників держорганів на час воєнного стану). Серед вимог – громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта (вистачить “бакалавра”) за спеціальністю “правознавство”.

Головному спеціалісту відділу статистики та інформаційних технологій (із забезпечення кібербезпеки) пропонують зарплату 12 660 грн на місяць (оклад 8440 грн). Здобувач має бути громадянином України, володіти українською мовою та мати вищу освіту (достатньо “бакалавра”) в галузі інформаційних технологій.

Головному спеціалісти відділу держзакупівель та матеріально-технічного забезпечення суду готові платити 10 545 грн на місяць (оклад 7030 грн). Вимоги: громадянство України, володіння українською мовою, вища освіта (достатньо “бакалавра”) з бухобліку та аудиту чи правознавства.

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Тим, хто бажає влаштуватися на роботу, пропонують завантажити резюме тут, заповнити його та надіслати на електронну пошту суду: inbox@hr.arbitr.gov.ua – до 22 грудня 2023 року (включно) із зазначенням у темі листа: “Для відділу управління персоналом”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2023 в 13:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Господарський суд Харківської області оголосив про пошук співробітників на три посади. Зарплати харків’янам обіцяють від 9750 до 12660 грн".