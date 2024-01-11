Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий
В Харькове и других населенных пунктах региона сейчас предлагают работу с зарплатой до 30 тысяч гривен — об этом свидетельствуют данные ХОВА и областной Службы занятости.
По данным ХОВА, в регионе на 11 января актуальны 586 вакансий. Десятка лучших предложений недели выглядит так:
1. Механик-наладчик – 30 000 грн.
2. Слесарь-ремонтник – 25 000 грн.
3. Специалист по публичным закупкам – 20 000 грн.
4. Инженер по охране труда – 19 800 грн.
5. Юрисконсульт – 18 300 грн.
6. Электрогазосварщик – 18 000 грн.
7. Шлифовщик – 17 800 грн.
8. Озеленитель – 12 000 грн.
9. Вязальщик – 11 850 грн.
10. Инспектор санитарный – 11 700 грн.
Полный список открытых в Харьковской области вакансий — по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и других населенных пунктах региона сейчас предлагают работу с зарплатой до 30 тысяч гривен — об этом свидетельствуют данные ХОВА и областной Службы занятости".