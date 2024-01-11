Работа в Харькове и области: опубликован список лучших вакансий

В Харькове и других населенных пунктах региона сейчас предлагают работу с зарплатой до 30 тысяч гривен — об этом свидетельствуют данные ХОВА и областной Службы занятости.

По данным ХОВА, в регионе на 11 января актуальны 586 вакансий. Десятка лучших предложений недели выглядит так:

1. Механик-наладчик – 30 000 грн.

2. Слесарь-ремонтник – 25 000 грн.

3. Специалист по публичным закупкам – 20 000 грн.

4. Инженер по охране труда – 19 800 грн.

5. Юрисконсульт – 18 300 грн.

6. Электрогазосварщик – 18 000 грн.

7. Шлифовщик – 17 800 грн.

8. Озеленитель – 12 000 грн.

9. Вязальщик – 11 850 грн.

10. Инспектор санитарный – 11 700 грн.

Полный список открытых в Харьковской области вакансий — по ссылке.