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Новая профессия и гранты на бизнес — перспективы для защитников на Харьковщине

Общество 20:36   17.01.2024
Елена Нагорная
Новая профессия и гранты на бизнес — перспективы для защитников на Харьковщине

139 участников боевых действий в 2023 году получили услуги центра занятости на Харьковщине. Каждый седьмой нашел работу. Семеро были привлечены к общественно полезным работам. В рамках проекта «єРобота» пятеро получили гранты на создание бизнеса.

«Служба занятости предлагает бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию в учебных заведениях службы, или получить ваучер на обучение. Участники боевых действий и члены их семей могут получить грант на создание или развитие собственного бизнеса», — сообщил МГ «Объектив» директор областного центра занятости Александр Котуков.

По его словам, профобучение безработных происходит на базе Харьковского центра профессионально-технического образования государственной службы занятости и на предприятиях области. Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью обучение бесплатное.

Кроме того, сейчас действует проект, позволяющий ветеранам и людям, получившим инвалидность из-за войны, независимо от наличия статуса безработного бесплатно пройти профобучение по рабочим профессиям в ХЦПТО ГСЗ. Речь о 36 профессиях и 19 образовательных программах повышения квалификации.

Если человек не зарегистрирован в службе занятости как безработный, но имеет профессионально-техническое или высшее образование, он также может бесплатно получить ваучер на обучение. Для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их супругов внедрена программа предпринимательства, предусматривающая предоставление грантов до миллиона гривен. Подать заявку можно через портал «Дія».

Ветераны могут обратиться в любой филиал областного центра занятости. «Горячая линия» работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по тел.: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68 или онлайн в Telegram-канале.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 20:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "139 участников боевых действий в 2023 году получили услуги центра занятости на Харьковщине. Каждый седьмой нашел работу.".