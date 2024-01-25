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Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты

Общество 14:42   25.01.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты Фото: ХОВА

По состоянию на 25 января в Харьковской области актуальны 717 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера-программиста с зарплатой 28500 гривен. Главный инженер будет иметь 25300, а машинист крана – 22360 гривен.

Специалист госслужбы будет зарабатывать 20500 гривен, водитель автотранспортных средств – 20 тысяч, электромеханик средств автоматики и приборов технологического оборудования – 17 тысяч, администратор системы – 16800, бетонщик – 16230, заместитель главного энергетика – 15 тысяч, а бухгалтер – 12 тысяч гривен.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 января 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 25 января в Харьковской области актуальны 717 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".