Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях

КП «Харьковблагоустройство» ищет инженера, мастеров, дворников, тракториста, токаря и слесарей-ремонтников.

О вакансиях в Харькове сообщили коммунальщики. В КП «Харьковблагоустройство» подчеркнули: предлагают «официальное трудоустройство, своевременную оплату труда, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг».

Предприятию нужны:

➡️ инженер в отдел по санитарному содержанию, благоустройству и информационному обеспечению;

➡️ мастера в Индустриальный, Киевский, Холодногорский и Основянский районы.

Требования, которые выставляют к кандидатам: наличие высшего образования, опыт работы по специальности и умение работать на ПК. Обращаться можно по телефону: (066) 800-20-28 (пн-пт 9:00-16:00).

«Также предприятие приглашает в свою команду рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями (вакансии есть в каждом районе города). Кроме этого, есть вакансии для трактористов, токаря 5-го разряда, слесарей-ремонтников автотракторной техники», — отметили в КП. Информацию о трудоустройстве на эти вакансии можно получить по телефону (050) 401-51-13.