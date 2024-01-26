Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
КП «Харьковблагоустройство» ищет инженера, мастеров, дворников, тракториста, токаря и слесарей-ремонтников.
О вакансиях в Харькове сообщили коммунальщики. В КП «Харьковблагоустройство» подчеркнули: предлагают «официальное трудоустройство, своевременную оплату труда, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг».
Предприятию нужны:
➡️ инженер в отдел по санитарному содержанию, благоустройству и информационному обеспечению;
➡️ мастера в Индустриальный, Киевский, Холодногорский и Основянский районы.
Требования, которые выставляют к кандидатам: наличие высшего образования, опыт работы по специальности и умение работать на ПК. Обращаться можно по телефону: (066) 800-20-28 (пн-пт 9:00-16:00).
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«Также предприятие приглашает в свою команду рабочих по комплексной уборке и содержанию домов с прилегающими территориями (вакансии есть в каждом районе города). Кроме этого, есть вакансии для трактористов, токаря 5-го разряда, слесарей-ремонтников автотракторной техники», — отметили в КП. Информацию о трудоустройстве на эти вакансии можно получить по телефону (050) 401-51-13.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, работа, робота;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 07:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» ищет инженера, мастеров, дворников, тракториста, токаря и слесарей-ремонтников".