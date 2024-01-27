«Эта работа спасает жизни»: вакансии в центре крови в Харькове
Фото: Харьковский областной центр службы крови
В Харьковском областном центре службы крови предлагают работу.
Среди актуальных вакансий: врач-терапевт, заведующий лабораторией, медсестра, лаборант, регистратор медицинский, инженер по метрологии и техник.
«Не просто вакансии, эта работа спасает жизни других. Становись частью нашей семьи центра крови в Харькове. Работой у нас гордятся!», — говорится в сообщении.
Обращаться по телефону: 0969093811.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, жизни, крови, работа, робота, Харьков., центр;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 10:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном центре службы крови предлагают работу.".