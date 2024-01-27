«Эта работа спасает жизни»: вакансии в центре крови в Харькове

В Харьковском областном центре службы крови предлагают работу.

Среди актуальных вакансий: врач-терапевт, заведующий лабораторией, медсестра, лаборант, регистратор медицинский, инженер по метрологии и техник.

«Не просто вакансии, эта работа спасает жизни других. Становись частью нашей семьи центра крови в Харькове. Работой у нас гордятся!», — говорится в сообщении.

Обращаться по телефону: 0969093811.