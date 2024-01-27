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«Эта работа спасает жизни»: вакансии в центре крови в Харькове

Общество 10:03   27.01.2024
Виктория Яковенко
«Эта работа спасает жизни»: вакансии в центре крови в Харькове Фото: Харьковский областной центр службы крови

В Харьковском областном центре службы крови предлагают работу.

Среди актуальных вакансий: врач-терапевт, заведующий лабораторией, медсестра, лаборант, регистратор медицинский, инженер по метрологии и техник.

«Не просто вакансии, эта работа спасает жизни других. Становись частью нашей семьи центра крови в Харькове. Работой у нас гордятся!», — говорится в сообщении.

Обращаться по телефону: 0969093811.

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Фото: Харьковский областной центр службы крови

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 10:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском областном центре службы крови предлагают работу.".