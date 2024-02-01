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Пять атак россиян на Ивановку отбили защитники на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 20:51   01.02.2024
Оксана Якушко
Пять атак россиян на Ивановку отбили защитники на Харьковщине — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Также россияне нанесли авиаудары возле пяти населенных пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волчанск и Ольховатка Харьковской области.

Под артиллерийскими и минометными обстрелами врага оказались Уды, Волчанск, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении защитники отразили 5 атак возле Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Также оккупанты нанесли авиаудары возле населенных пунктов Колодязное, Синьковка, Песчаное Харьковской области.

Россияне били из артиллерии и минометов по 15 населенным пунктам, среди тех, что пострадали, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 20:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также россияне нанесли авиаудары возле пяти населенных пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.".