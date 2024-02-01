Пять атак россиян на Ивановку отбили защитники на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Также россияне нанесли авиаудары возле пяти населенных пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волчанск и Ольховатка Харьковской области.
Под артиллерийскими и минометными обстрелами врага оказались Уды, Волчанск, Малая Волчья Харьковской области.
На Купянском направлении защитники отразили 5 атак возле Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
Также оккупанты нанесли авиаудары возле населенных пунктов Колодязное, Синьковка, Песчаное Харьковской области.
Россияне били из артиллерии и минометов по 15 населенным пунктам, среди тех, что пострадали, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, артилерія, атака, Генштаб ЗСУ, ивановка, миномет, обстрел, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 20:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также россияне нанесли авиаудары возле пяти населенных пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.".