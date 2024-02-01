Пять атак россиян на Ивановку отбили защитники на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Также россияне нанесли авиаудары возле пяти населенных пунктов Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волчанск и Ольховатка Харьковской области.

Под артиллерийскими и минометными обстрелами врага оказались Уды, Волчанск, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении защитники отразили 5 атак возле Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Также оккупанты нанесли авиаудары возле населенных пунктов Колодязное, Синьковка, Песчаное Харьковской области.

Россияне били из артиллерии и минометов по 15 населенным пунктам, среди тех, что пострадали, Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.