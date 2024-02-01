П’ять атак росіян на Іванівку відбили захисники на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Також росіяни завдали авіаударів біля п’яти населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ і Вільхуватка Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.
На Куп’янському напрямку захисники відбили 5 атак біля Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області.
Росіяни гатили із артилерії та мінометів по 15 населених пунктах, зокрема постраждали Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, артилерія, атака, Генштаб ЗСУ, ивановка, миномет, обстріл, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 20:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також росіяни завдали авіаударів біля п’яти населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.".