П’ять атак росіян на Іванівку відбили захисники на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Також росіяни завдали авіаударів біля п’яти населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ і Вільхуватка Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 5 атак біля Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області.

Росіяни гатили із артилерії та мінометів по 15 населених пунктах, зокрема постраждали Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.