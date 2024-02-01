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П’ять атак росіян на Іванівку відбили захисники на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 20:51   01.02.2024
Оксана Якушко
П’ять атак росіян на Іванівку відбили захисники на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Також росіяни завдали авіаударів біля п’яти населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ і Вільхуватка Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку захисники відбили 5 атак біля Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області.

Росіяни гатили із артилерії та мінометів по 15 населених пунктах, зокрема постраждали Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Читайте також: Нічна атака “шахедів”: два збили на Харківщині – дані Генштабу та ПС ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 20:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також росіяни завдали авіаударів біля п’яти населених пунктів Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.".