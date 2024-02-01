Live
  • Чт 01.02.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.56
  • EUR 40.71

Уволился по собственному желанию главный по культуре на Харьковщине

Культура 17:19   01.02.2024
Елена Нагорная
Уволился по собственному желанию главный по культуре на Харьковщине Фото: Facebook Эдуарда Павленко

Директор департамента культуры и туризма Харьковской областной военной администрации Эдуард Павленко уволился с должности.

Павленко написал заявление по собственному желанию и был уволен еще 29 декабря 2023 года, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь ХОВА Елена Шаповал.

Обязанности директора департамента сейчас исполняет Александр Костин — начальник управления туризма.

Павленко указал в Facebook, что работает заместителем гендиректора Харьковского национального театра оперы и балета. Также он является депутатом Харьковского горсовета.

Напомним, Павленко вступил в должность директора департамента культуры и туризма ХОВА в августе 2022 года.

Напомним также, 26 декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов на итоговой пресс-конференции сообщил, что финансовая поддержка областных учреждений культуры в 2024 году уменьшится на 50% — до 50 миллионов гривен, при этом им могут разрешить работу.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Работа в Харькове и области: вакансии от 15 до 25 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 15 до 25 тысяч гривен
01.02.2024, 12:05
Путин заговорил о Харькове и «демилитаризованной зоне» — ISW о его намерениях
Путин заговорил о Харькове и «демилитаризованной зоне» — ISW о его намерениях
01.02.2024, 08:44
Роддом, восстановленный после обстрелов РФ, открылся в Харькове (фото)
Роддом, восстановленный после обстрелов РФ, открылся в Харькове (фото)
01.02.2024, 17:44
«Раньше такого не наблюдалось» — Игнат о налете «шахедов» на Харьков
«Раньше такого не наблюдалось» — Игнат о налете «шахедов» на Харьков
01.02.2024, 10:35
В магазине на Харьковщине мужчина чуть не зарубил топором покупателя (видео)
В магазине на Харьковщине мужчина чуть не зарубил топором покупателя (видео)
01.02.2024, 15:55
Главные новости Харькова 1 февраля: ночью сбили «шахеды», удар КАБ по больнице
Главные новости Харькова 1 февраля: ночью сбили «шахеды», удар КАБ по больнице
01.02.2024, 18:15

Новости по теме:


Вы читали новость: «Уволился по собственному желанию главный по культуре на Харьковщине»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 17:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента культуры и туризма Харьковской областной военной администрации Эдуард Павленко уволился с должности.".