Уволился по собственному желанию главный по культуре на Харьковщине
Директор департамента культуры и туризма Харьковской областной военной администрации Эдуард Павленко уволился с должности.
Павленко написал заявление по собственному желанию и был уволен еще 29 декабря 2023 года, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь ХОВА Елена Шаповал.
Обязанности директора департамента сейчас исполняет Александр Костин — начальник управления туризма.
Павленко указал в Facebook, что работает заместителем гендиректора Харьковского национального театра оперы и балета. Также он является депутатом Харьковского горсовета.
Напомним, Павленко вступил в должность директора департамента культуры и туризма ХОВА в августе 2022 года.
Напомним также, 26 декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов на итоговой пресс-конференции сообщил, что финансовая поддержка областных учреждений культуры в 2024 году уменьшится на 50% — до 50 миллионов гривен, при этом им могут разрешить работу.
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- Категории: Культура, Политика, Харьков; Теги: департамент культуры, захарченко, култура, павленко, Харьков., хова;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 17:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента культуры и туризма Харьковской областной военной администрации Эдуард Павленко уволился с должности.".