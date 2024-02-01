Уволился по собственному желанию главный по культуре на Харьковщине

Директор департамента культуры и туризма Харьковской областной военной администрации Эдуард Павленко уволился с должности.

Павленко написал заявление по собственному желанию и был уволен еще 29 декабря 2023 года, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь ХОВА Елена Шаповал.

Обязанности директора департамента сейчас исполняет Александр Костин — начальник управления туризма.

Павленко указал в Facebook, что работает заместителем гендиректора Харьковского национального театра оперы и балета. Также он является депутатом Харьковского горсовета.

Напомним, Павленко вступил в должность директора департамента культуры и туризма ХОВА в августе 2022 года.

Напомним также, 26 декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов на итоговой пресс-конференции сообщил, что финансовая поддержка областных учреждений культуры в 2024 году уменьшится на 50% — до 50 миллионов гривен, при этом им могут разрешить работу.