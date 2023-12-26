Финансирование театров Харьковщины в 2024-м урезают, им могут разрешить работу
В Харьковской области рассматривают возможность возобновить работу учреждений культуры в 2024 году, сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, этот вопрос обсуждали на Совете обороны области.
«Сейчас разрабатываем алгоритмы мер безопасности, при соблюдении которых возможно открытие этих учреждений. Возможно, и в начале года. Как мы разработаем вместе с нашим правоохранительным блоком, силовым блоком, Вооруженными силами. Так же мы будем советоваться с учреждениями культуры. Если мы коммуницировали с нашей областной филармонией и было предложение разрешить проводить концерты для 50 человек, то это, поверьте, филармонию не спасет, потому что там в оркестре около 100 человек, он не может финансово выгодно давать концерт для 50 человек. Поэтому будем рассматривать другие варианты», — рассказал Синегубов.
Финансовая поддержка областных учреждений культуры в 2024 году уменьшится на 50%.
«Это все коммунальные учреждения, которые являются самостоятельными субъектами. Они сами себе своей деятельностью должны зарабатывать и на заработные платы, и на оплату коммунальных услуг. Понимаем, что сфера культуры была убыточной. И из областного бюджета мы дофинансировали или на заработные платы, или на коммунальные услуги. Эта цифра в прошлом году составила до 100 миллионов. В этом году мы предусмотрели на это направление около 50 миллионов. То есть на 50% меньше», — пояснил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 13:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области рассматривают возможность возобновить работу учреждений культуры в 2024 году, сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.".