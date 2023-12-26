Live
  • Вт 26.12.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.52
  • EUR 41.36

Финансирование театров Харьковщины в 2024-м урезают, им могут разрешить работу

Культура 13:46   26.12.2023
Елена Нагорная
Финансирование театров Харьковщины в 2024-м урезают, им могут разрешить работу Фото: Харьковская областная филармония

В Харьковской области рассматривают возможность возобновить работу учреждений культуры в 2024 году, сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, этот вопрос обсуждали на Совете обороны области.

«Сейчас разрабатываем алгоритмы мер безопасности, при соблюдении которых возможно открытие этих учреждений. Возможно, и в начале года. Как мы разработаем вместе с нашим правоохранительным блоком, силовым блоком, Вооруженными силами. Так же мы будем советоваться с учреждениями культуры. Если мы коммуницировали с нашей областной филармонией и было предложение разрешить проводить концерты для 50 человек, то это, поверьте, филармонию не спасет, потому что там в оркестре около 100 человек, он не может финансово выгодно давать концерт для 50 человек. Поэтому будем рассматривать другие варианты», — рассказал Синегубов.

Финансовая поддержка областных учреждений культуры в 2024 году уменьшится на 50%.

«Это все коммунальные учреждения, которые являются самостоятельными субъектами. Они сами себе своей деятельностью должны зарабатывать и на заработные платы, и на оплату коммунальных услуг. Понимаем, что сфера культуры была убыточной. И из областного бюджета мы дофинансировали или на заработные платы, или на коммунальные услуги. Эта цифра в прошлом году составила до 100 миллионов. В этом году мы предусмотрели на это направление около 50 миллионов. То есть на 50% меньше», — пояснил Синегубов.

Читайте также: “Театры могут брать на себя ответственность” – ХОВА о работе театров офлайн

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
«Салтовский мясокомбинат» открыл в Харькове социальный супермаркет «Рулька»
26.12.2023, 11:50
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
25.12.2023, 14:32
Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
Терехов рассказал, как в Харькове будут праздновать Новый год (видео)
26.12.2023, 12:00
Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова
Будут ли ограничения в работе магазинов на Новый год – ответ Синегубова
26.12.2023, 13:03
Главные новости Харькова 26.12: взрыв газа, Терехов и Синегубов про Новый год
Главные новости Харькова 26.12: взрыв газа, Терехов и Синегубов про Новый год
26.12.2023, 13:59
Продавали «гуманитарные» авто: на Харьковщине разоблачили псевдоволонтеров
Продавали «гуманитарные» авто: на Харьковщине разоблачили псевдоволонтеров
26.12.2023, 14:49

Новости по теме:

21:01
Безработица снизилась: 15 тысяч людей трудоустроились на Харьковщине в 2023-м
16:40
Работа в Харькове и области: где самые большие зарплаты в регионе
15:40
Харьковчанам предлагают работу в метро
14:31
Харьковское КП зовет на работу: среди требований – наличие интернета
11:16
Работа на Харьковщине: предлагают зарплаты до 35 тыс. грн

Вы читали новость: «Финансирование театров Харьковщины в 2024-м урезают, им могут разрешить работу»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2023 в 13:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области рассматривают возможность возобновить работу учреждений культуры в 2024 году, сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов.".