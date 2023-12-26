Фінансування театрів Харківщини у 2024-му урізають, їм можуть дозволити роботу

На Харківщині розглядають можливість відновити роботу закладів культури у 2024 році, повідомив на пресконференції начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, це питання обговорювали на Раді оборони області.

“Зараз розробляємо алгоритми безпекових заходів, при дотриманні яких можливо відкриття цих установ. Можливо, й на початку року. Як ми розробимо разом із нашим правоохоронним блоком, силовим блоком, Збройними силами. Так само ми будемо радитися з закладами культури. Якщо ми комунікували з нашою обласною філармонією і була пропозиція дозволити проводити концерти для 50 осіб, то це, повірте, філармонію не врятує, тому що там оркестр має близько 100 осіб, він не може фінансово вигідно давати концерт для 50 осіб. Тому будемо розглядати інші варіанти“, — розповів Синєгубов.

Фінансова підтримка обласних закладів культури у 2024 році зменшиться на 50%.

“Ця сфера була збиткова. Це всі комунальні установи, які є самостійними суб’єктами. Вони самі собі своєю діяльністю мають заробляти й на заробітні плати, і на оплату комунальних послуг. Розуміємо, що сфера культури була збитковою. І з обласного бюджету ми дофінансовували або на заробітні плати, або на комунальні послуги. Ця цифра минулого року склала до 100 мільйонів. Цього року ми передбачили на цей напрямок близько 50 мільйонів. Тобто на 50% менше“, – пояснив Синєгубов.