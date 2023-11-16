Театри можуть брати на себе відповідальність – ХОВА про роботу театрів офлайн

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на прохання кореспондента МГ “Об’єктив” прокоментував ситуацію, що склалася із роботою обласних театрів через заборону наповнювати зали глядачами під час повномасштабної війни.

Наразі зали харківських обласних театрів порожні – з міркувань безпеки проводити там спектаклі заборонено. Харківська облрада нещодавно виступила з ініціативою знімати спектаклі харківських акторів на відео та продавати квитки на їх перегляд онлайн. Але у творчих колективів така ідея здебільшого ентузіазму не викликала. Актори сумніваються, що у випадку із театром можливий онлайн. Як бачить перспективи роботи харківських театрів обласна влада – на це запитання кореспондента МГ “Об’єктив” відповів начальник ХОВА на брифінгу 16 листопада.

“Ми з радістю реагуємо на будь-які ініціативи, які йдуть, у тому числі й безпосередньо від колективів театральних. Ми комунікуємо із ними, щоб вони робили виїзні концерти, тому що це, в тому числі фінансування та забезпечення їх самих на своє утримання. Стосовно, чому ми їх не відкриваємо. Це дуже просто та складно одночасно, тому що безпекова ситуація дозволяє нам працювати лише в тих умовах, які були затверджені рішенням Ради оборони області. Мова йде про захисні споруди. Перелік цих захисних споруд у нас є, у них працювати можна й театри можуть брати на себе відповідальність за організацію таких заходів, поки що неохоче вони на це йдуть“, — прокоментував Синєгубов.