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У Харківській облраді вигадали чим зайняти театри, закриті через війну

Культура 10:29   01.11.2023
Оксана Горун
У Харківській облраді вигадали чим зайняти театри, закриті через війну

Обласні театри виведуть в онлайн, щоб зберегти трупи. Вистави будуть доступні за електронними квитками. Про такі плани проінформувала пресслужба Харківської облради.

Щоб урятувати театри, яким не дозволяють проводити вистави у своїх залах з міркувань безпеки, в області вирішили створити “е-афішу”.

“Ми порушили питання щодо зміни формату надання культурно-масових послуг населенню закладами культури шляхом створення єдиної е-афіші та можливості демонструвати творчий продукт, використовуючи мережу Інтернет. Це дасть змогу зберегти трупи та репертуар театрів, оновити його, отримувати гроші, користуючись “електронною купівлею” квитків на наші онлайн-вистави”, – пояснила ідею під час наради в Харківській облраді заступниця її голови Валерія Дзюба.

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На нараді, за даними чиновників, були присутні представники театрів ім. Шевченка, ляльок ім. Афанасьєва, Харківського академічного драматичного театру, а також обласної філармонії та музкомедії.

Нарада з театрів у Харківській облраді

З ними обговорили технічні моменти запровадження е-афіші. До реалізації проєкту пропонують приєднатися “всім небайдужим волонтерським організаціям”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 10:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласні театри виведуть в онлайн, щоб зберегти трупи. Вистави будуть доступні за електронними квитками. Про такі плани проінформувала пресслужба Харківської облради".