У Харківській облраді вигадали чим зайняти театри, закриті через війну

Обласні театри виведуть в онлайн, щоб зберегти трупи. Вистави будуть доступні за електронними квитками. Про такі плани проінформувала пресслужба Харківської облради.

Щоб урятувати театри, яким не дозволяють проводити вистави у своїх залах з міркувань безпеки, в області вирішили створити “е-афішу”.

“Ми порушили питання щодо зміни формату надання культурно-масових послуг населенню закладами культури шляхом створення єдиної е-афіші та можливості демонструвати творчий продукт, використовуючи мережу Інтернет. Це дасть змогу зберегти трупи та репертуар театрів, оновити його, отримувати гроші, користуючись “електронною купівлею” квитків на наші онлайн-вистави”, – пояснила ідею під час наради в Харківській облраді заступниця її голови Валерія Дзюба.

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На нараді, за даними чиновників, були присутні представники театрів ім. Шевченка, ляльок ім. Афанасьєва, Харківського академічного драматичного театру, а також обласної філармонії та музкомедії.

З ними обговорили технічні моменти запровадження е-афіші. До реалізації проєкту пропонують приєднатися “всім небайдужим волонтерським організаціям”.