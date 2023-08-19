У Харкові через ракетний удар по Чернігову перенесли акцію акторів

У Харкові актори театру ім. Шевченка вирішили перенести акцію “(Не) відкриття театрального сезону”, яка була запланована на 14:00 19 серпня.

“У зв’язку з черговим воєнним злочином росії – ворожим ракетним ударом по середмістю Чернігова, коли загинули люди, постраждали будівлі театру, політехніки та інші, актори театру ім. Шевченка повідомляють, що запланована на сьогодні акція переноситься. Про дату і час проведення акції повідомимо додатково!” – повідомив актор Кирило Лукаш.

Ракетного удару по центру Чернігова армія РФ завдала вдень 19 серпня. Ракета влучила в будівлю місцевого драмтеатру. На 13:00 ДСНС повідомила про 42 постраждалих і п’ятьох загиблих. Травмовано 37 осіб, серед яких 11 дітей.

Акцію “(Не) відкриття театрального сезону” планували провести перед центральним входом до будівлі театру ім. Шевченка. Так актори хотіли привернути увагу до ситуації, що склалася довкола театрів у Харкові. Акцію анонсував у соцмережах головний режисер театру ім. Шевченка Степан Пасічник.

“19 серпня 2023 року ми мали відкрити 102-й театральний сезон. І не відкриємо… Бо розуміння важливості цього, немає у тих, хто ухвалює рішення. Грати чи не грати – сьогодні це не тільки наше питання. Ми змушені чекати на дозвіл. Знову чекати, бо чекали вже в березні, квітні, травні, червні, липні… Думали, що дочекаємося в серпні… Обурює винятковість для Харкова? Чому театри в Херсоні, Запоріжжі, Чернігові, Сумах (такі само прифронтові) грають – і це прояв сили України, сили нашого духу. А у нас, своїми руками, робиться те, про що мріє ворог – злякати, продемонструвати неспроможність, аби всі “заткнули пельки”, аби культура не промовляла. Складається враження, що питання не в турботі про безпеку, на що посилаються владці. Чи гарантована безпека в тих містах, що вище зазначені?! Чому в Харкові є ця винятковість?! Ми ж бо пам’ятаємо ставлення до театрів у Харкові в “умовно” мирний час. Треба згадувати “Айна, де мої 16 з половиною тисяч”? Треба говорити про постійне скорочення фінансування харківських театрів?! Чи треба говорити, що для харківської влади всіх часів театри – це “валіза без ручки”?! Тому завтра буде (НЕ) ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ!” – написав Пасічник.

Нагадаємо, в Харкові театри не отримали дозволів на роботу, оскільки їхні будівлі не відповідають вимогам безпеки.