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Театр «Время Ч» з Харкова уїхав до рф, Синєгубов анулював їхню почесну грамоту

Суспільство 23:53   14.07.2023
Оксана Якушко
Театр «Время Ч» з Харкова уїхав до рф, Синєгубов анулював їхню почесну грамоту

Начальник ХОВА Олег Синєгубов відреагував на скандал, який виник через харківський театр, який переїхав до росії, змінив вивіску і виступає там. 

Творчий кістяк тепер уже колишнього харківського театру «Время Ч» – режисер Жанна Богусевич, актори Сергій Лістунов і Дарія Терновська – переїхали до Санкт-Петербурга і утворили в рф нову театральну студію «Театр Питер». Про це на влансій сторінці у Facebook повідомили акторки Владлена Святаш і Юлія Подряпова.

«Ви грали в Харкові, який бомблять, а потім просто поїхали в расію мистецтво робити, поки всі, з ким ви жили, вчилися, дружили, потерпають від бомбардувань, воюють», – написала Владлена Святаш.

Донедавна театр “Время Ч” давав вистави у Харкові – остання була наприкінці квітня.

Тоді актори попрощалися з глядачами словами: «Мирного неба над головою, дорогі харків’яни!». А вже за кілька місяців усі троє змінили у забороненій в Україні соцмережі “ВКонтакте” місце проживання з Харкова на Санкт-Петербург. Там же режисер Богусевич повідомила, що вони створили новий театр.

«Так, я в Пітері. Вже в Пітері. Було ухвалене мною таке рішення. Непросте, багатообдумане, але в результаті ухвалене. Це з дитинства було мрією, і я зробила вибір на користь мрії”, – оголосила Жанна Богусевич.

Найцікавіше, що на сторінці Богусевич від 29 березня є світлини нагороди, які вона отримала від ХОВА.

 

«Ну що, почесна грамота від улюбленого міста до Дня Театру, за культурний внесок у це місто, підводить межу під проектом під назвою Театр “Театр-Ч”. Вважатиму своє завдання виконаним і з чистою совістю переходжу до нових проектів», – прокоментувала нагороду режисер.

 

«Їх художня керівниця, яка звалила разом із ними, ще 29 березня отримувала і вже сиділа на валізах..Це справжня зрада. Зрада свого міста, своєї країни і свого глядача. Вороги це дуже погано, але гірше продажних гнид бути не може..» – наголосила Юлія Подряпова.

 

Пізно ввечері на скандал у театральному середовищі відреагував начальник ХОВА.

«Ганебно виступати на сценах ворожої рф, поки харків’яни кожний метр української землі звільняють від окупантів ціною життів. Режисерка театру Жанна Богусевич переїхала до Санкт-Петербурга, публічно заявивши про створення театральної студії на території країни-агресора. Вважаю за обов‘язок анулювати почесну грамоту Харківської обласної адміністрації, яку вручили Жанні Богусевич. Доручив профільному департаменту ХОВА провести ретельну перевірку відповідальних осіб за подання клопотання про нагородження», – заявив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 23:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов відреагував на скандал, який виник через харківський театр, який переїхав до росії, змінив вивіску і виступає перед росіянами. ".