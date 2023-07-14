Театр «Время Ч» из Харькова уехал в рф, Синегубов отменил их почетную награду

Начальник ХОВА Олег Синегубов отреагировал на скандал, который возник из-за харьковского театра, который переехал в рф, сменил вывеску и выступает перед россиянами.

Творческий костяк теперь уже бывшего харьковского театра «Время Ч» – режиссер Жанна Богусевич, актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская – переехали в Санкт-Петербург и создали там новую театральную студию «Питер». Об этом на странице в Facebook сообщили актрисы Владлена Святаш и Юлия Подряпова.

«Вы играли в Харькове, который бомбят, а потом просто поехали в россию искусство делать, пока все, с кем вы жили, учились, дружили, страдают от бомбежек, воюют», — написала Владлена Святаш.

До недавнего времени театр «Время Ч» давал представления в Харькове – последнее было в конце апреля.

Тогда актеры простились со зрителями словами: «Мирного неба над головой, дорогие харьковчане!». А уже через несколько месяцев все трое сменили в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте» место жительства с Харькова на Санкт-Петербург. Там же режиссер Богусевич сообщила, что создали новый театр.

«Да, я в Питере. Уже в Питере. Было принято мною такое решение. Непростое, многообдуманное, но в итоге принятое. Это с детства было мечтой, и я сделала выбор в пользу мечты», — объявила Жанна Богусевич.

Самое интересное, что на странице Богусевич от 29 марта есть фотографии награды, которые она получила от ХОВА.

«Ну что, почетная грамота от любимого города ко Дню Театра, за культурный вклад в этот город, подводит границу под проектом под названием Театр «Театр-Ч». Считаю свою задачу выполненной и с чистой совестью перехожу к новым проектам», — прокомментировала награду режиссер.

«Их художественная руководительница, которая свалила с ними, еще 29 марта получала награду и уже сидела на чемоданах. Это настоящая измена. Предательство своего города, своей страны и своего зрителя. Враги это очень плохо, но хуже продажных гнид быть не может» — подчеркнула Юлия Подряпова.

«Позорно выступать на сценах враждебной россии, пока харьковчане каждый метр украинской земли освобождают от оккупантов ценой жизней. Режиссер театра Жанна Богусевич переехала в Санкт-Петербург, публично заявив о создании театральной студии на территории страны-агрессора. Считаю обязанностью аннулировать почетную грамоту Харьковской областной администрации, которую вручили Жанне Богусевич. Поручил профильному департаменту ХОВА провести тщательную проверку ответственных лиц за ходатайство о награждении», — заявил Синегубов.

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